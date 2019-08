Tchad : lancement d'un cadre permanent de dialogue inter-acteurs contre l'extrémisme

Bol, Tchad - Le Programme Partenariats pour la Paix (P4P) de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) en collaboration avec l’antenne nationale de la Cellule de lutte contre la radicalisation (CellRad) du G5 Sahel, et la Plateforme Interconfessionnelle du Tchad, a organisé une table ronde de concertation dans la salle de Conférence du Grand Hôtel de Bol, sur le rôle des acteurs locaux dans la prévention de la radicalisation et la lutte contre l’extrémisme violent (PREV).



La table ronde qui a regroupé une quarantaine de participants s’inscrit dans l’effort d’établir et de renforcer la cohabitation pacifique entre les pouvoirs déconcentrés et décentralisés, la société civile, les chefferies traditionnelles et les leaders religieux dans le souci de créer une synergie dans la réponse à cette montée de l’extrémisme violent dans la région. Ce sont également 12 panelistes qui ont été mobilisés et qui sont composés d’un mixte d’acteurs terrains ayant partagé avec l’assistance leurs expérience professionnelles.



Cette table ronde a servi également d’occasion pour lancer la création d’un cadre permanent de dialogue inter-acteurs qui est perçu comme base solide d’une réponse collective, coordonnée et pouvant être à la hauteur des enjeux de l’extrémisme violent, qui, de nos jours, sont un réel frein au développement socioéconomique du Sahel en général.



En raison de la complexité du phénomène et dans le souci d’appuyer les autorités dans leurs efforts pour venir à bout du phénomène, Partenariats pour la Paix (P4P) de l’USAID cherche à engager et à travailler avec les parties prenantes de la société civile et les autorités gouvernementales décentralisés afin de sensibiliser et de promouvoir le dialogue sur la compréhension, l’analyse des tendances et l’appréhension des différentes dimensions de l’extrémisme violent qui n’épargne aucun groupe et de veiller à ce qu'ils soient mieux équipés pour faire face à la menace croissante.