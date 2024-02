Tchad : lancement d’une campagne de géolocalisation pour améliorer le système éducatif

Le 31 janvier 2024, une cérémonie présidée par Ndolembaï Sadé Njesada, ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, s'est tenue à l'hôtel Radisson Blu. Elle concerne le lancement du recensement général des établissements scolaires, des ressources humaines et matérielles à N'Djamena.



Ce projet, appuyé par la Banque mondiale et mis en œuvre par l'INSEED, vise à renforcer le système éducatif tchadien. Le coordinateur du projet PAREAB, Ali Aboudoulaye Baha Traoré, a souligné l'importance de ce recensement pour l'amélioration de l'accès à l'enseignement primaire, et la qualité de l'éducation.



Le représentant de la Banque mondiale a insisté sur la qualité du travail et la protection des données personnelles. Pour sa part, le ministre Njesada a mis en avant les défis du système éducatif tchadien et a encouragé l'INSEED, et le ministère, à collaborer étroitement pour obtenir des données fiables et améliorer l'environnement éducatif.



Il a également rappelé que 2024 est déclarée année de transformation de l'éducation par l'Union Africaine. Deux applications et un site internet seront mis à disposition, pour faciliter la localisation des établissements scolaires et des enseignants en temps réel.