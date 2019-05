Tchad : lancement de D-TV, un bouquet des chaînes de télévision et de radios

Un nouveau bouquet de chaînes de télévision et de radios dénommé D-TV, a été lancé ce samedi 18 mai à N'Djamena par la société Digital-Com. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein, du ministre des Postes, des Nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), Dr. Idriss Saleh Bachar et du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mahamat Nassour Abdoulaye.



"La D-TV propose des chaînes d'information allant des généralités, du sport, de la jeunesse, des découvertes, de la musique et divers loisirs et met en place ses propres chaînes, à savoir : D-TV Sport, série, culture et musique", explique le directeur de la société DIGITAL-COM, Issa Adam Dicki.



Le bouquet sera dans un premier temps accessible dans la ville de N'Djamena, "tout en élargissant dans un futur proche son espace de couverture sur l'ensemble du territoire national", souligne Issa Adam Dicki.



D'après lui, "les NTIC permettent l'émergence de nouvelle pratiques dans notre quotidien, tant sur le plan professionnel que sur le plan privé. Nous avons donc misé sur tout ceci et grâce à Digital-Com, le secteur privé tchadien s'agrandit car une nouvelle entreprise voit le jour. C'est une opportunité que les entreprises doivent à leur tour saisir et prendre comme un défi qu'elles doivent relever."



"Conscient de faire partie de cette jeunesse, j'ai décidé après moult réflexions d'apporter ma modeste contribution à la promotion des NTIC, à la promotion de la jeunesse et à la promotion du développement du secteur privé. Nous rentrons dans la droite ligne de la politique du Gouvernement qui vise à impliquer la jeunesse comme socle du développement dans toutes ses actions", relève-t-il.