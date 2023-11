Tchad : lancement de Royal Airways, une nouvelle compagnie aérienne

Créer une compagnie aérienne dont le principal point d'attache sera l'Aéroport International Hassan Djamous de N'Djamena.

Mettre l'accent sur les lignes intérieures du Tchad en priorité, répondant ainsi aux besoins des segments de clientèle les plus importants.

Mettre en place un réseau qui servira de base à un coût d'exploitation efficace.

Atteindre le succès à long terme en se concentrant sur la rentabilité et la croissance durables.

La première étape de la stratégie consiste à se lancer sur le marché en commençant par les vols intérieurs du pays. Par la suite, la compagnie prévoit d'explorer la sous-région avant de s'étendre pour desservir les grands aéroports d'Afrique et du monde. Royal Airways aspire à devenir un acteur incontournable dans le secteur du transport aérien, desservant des lignes nationales dès la première année, puis étendant ses opérations à des destinations régionales en 2024.

Cette initiative s'inscrit dans la vision de Royal Airways visant à répondre aux besoins de transport aérien dans un pays enclavé qui jouit d'une position géostratégique de premier plan.La stratégie de Royal Airways est ambitieuse et se décline comme suit :La flexibilité est au cœur de la stratégie de Royal Airways, ce qui permettra d'ajuster le réseau défini, de faciliter la maintenance des aéronefs et de soutenir le recrutement de pilotes qualifiés. L'objectif à long terme de la compagnie est d'accroître les ventes directes en offrant un rapport qualité-prix compétitif sur le marché.Le lancement de Royal Airways ouvre de nouvelles perspectives pour le secteur de l'aviation au Tchad et contribuera à répondre aux besoins croissants de déplacement dans le pays et au-delà.