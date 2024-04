Tchad : lancement de l'atelier de formation des associations handicapées à Mao

Le secrétaire général de la province du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, représentant le gouverneur, a lancé à Mao ce jeudi 04 avril 2024, l'atelier de formation des associations des personnes handicapées.



C'est dans le cadre du Projet d’Urgence de Renforcement de l’Education et de l’Alphabétisation au Tchad (PUREAT), avec l’ONG ALISIE, et en partenariat avec l’Organisation des Nations-Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO).



L’objectif de ce Projet est d’assurer la mise en œuvre des activités en lien avec l’éducation inclusive dans la province du Kanem, et d’assurer la formation des enseignants sur l’éducation inclusive et de fournir un soutien aux enfants à besoins spécifiques d’éducation.



Le chef dudit Projet, Matchoke Tchouafene Vounki, a souligné qu’il vise à faire des études spécifiques sur le handicap ou l’éducation inclusive, mais aussi d’encourager la scolarisation des enfants handicapés dans les écoles ordinaires. Le Projet concerne les inspections départementales du Kanem-Centre, Kanem-Sud et Kanem-Nord.



Dans son mot du lancement, le secrétaire général de la province du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye a rappelé que ce Projet, qui vient apporter un appui aux élèves porteurs d’handicaps, est un ouf de soulagement pour la province du Kanem. Pour Annour Djibrine Abdoulaye, les élèves vivant avec un handicap ont besoin d’être scolarisés, soutenus et aussi encouragés dans leurs différentes activités.



Enfin, ce Projet prendra en charge la scolarité, l’octroi des fournitures, le transport des enfants porteurs de handicap, et va organiser des cours de tutorat à ces enfants. Outre le Kanem, le Projet est présent dans les provinces du Lac, Logone Oriental et du Moyen-Chari.