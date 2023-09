Tchad : lancement de l'atelier sur la Loi d'asile pour les réfugiés et les personnes déplacées de force

Cette initiative s'accompagne de la remise officielle des textes de ces lois à la représentation de l'UNHCR au Tchad. La Commission Nationale d’Accueil de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés (CNARR), en collaboration avec des organisations humanitaires et le HCR, a orchestré cet événement.



Idriss Mahamat Ali, Secrétaire permanent de la CNARR, a souligné les missions de cette organisation, notamment la facilitation du retour et la réintégration des rapatriés dans la vie socio-professionnelle. Il a également mis en avant l'application des instruments juridiques internationaux et des lois nationales relatives aux réfugiés et aux demandeurs d'asile, ainsi que la protection et l’assistance des réfugiés et des demandeurs d'asile.



La loi sur l'asile est cruciale pour protéger les droits des réfugiés qui fuient persécutions et conflits armés, comme les milliers de Soudanais installés à l'est du Tchad.