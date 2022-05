Tchad : lancement de l’enrôlement biométrique pour le baccalauréat 2022 à Ati

Plus 311 candidats officiels et libres ont été enrôlés le 16 mai, pour l'unique centre d'Ati. Ils sont issus des différents lycées de la ville à savoir : le lycée Acyl Ahmat Akhabach, le lycée Moderne Arabe et le lycée Évangélique.



Cette phase permettra aux candidats d’entrer en possession de leurs cartes biométriques qui leur donnera accès à la salle d’examen.



Dans son adresse, le chef de mission, Djimressenngar Clément, a donné quelques précisions par rapport à sa mission.



Pour lui, son équipe travaille d’arrache-pied pour enrôler les candidats au baccalauréat, afin de terminer le travail dans les délais impartis. Djimressenngar Clement précise que certains dossiers sont rejetés parce qu’ils ne sont pas conformes.