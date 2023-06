Tchad : lancement de l'inspection des établissements privés d'enseignement supérieur

À l'occasion du lancement de la 4ème édition de l'inspection des établissements privés d'enseignement supérieur, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, Dr Tom Erdimi, a officiellement lancé cette activité le 9 juin 2023, dans les locaux de l'Université Hec-Tchad.



Dans son discours d'ouverture, le président du comité d'organisation de cette cérémonie, Dr Brahim Tahir Chérif Haggar, a souligné que l'Université Hec-Tchad demeure fidèle à ses valeurs et à son ambition fondatrice. "Nous travaillons chaque jour pour que l'université forme des citoyens éclairés et responsables, transmette des valeurs humaines, justes et l'amour de la patrie. Sur les 14 filières de licence, 8 sont accréditées par le CAMES", affirme-t-il. Reconnaissant que l'excellence est le leitmotiv de l'Université Hec-Tchad, le président du comité d'organisation a également admis que de nombreux étudiants de cette université sont aujourd'hui des créateurs d'entreprises et d'emplois.



Le président de l'ATIPES (Association tchadienne des instituts privés d'enseignement supérieur), Dr Allamaye Golbey Lévi, a souligné que le secteur de l'enseignement supérieur privé au Tchad connaît actuellement une évolution tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Selon lui, cette nouvelle inspection permettra aux promoteurs de ces établissements d'enseignement supérieur privé de redoubler d'efforts afin de donner une autre dimension à ce secteur qui est en retard au Tchad. De son côté, le président du CUGET (Conférence des universités et des Grandes écoles privées du Tchad), Sahoulba Gongtchomé, a indiqué que les évaluations des établissements privés d'enseignement supérieur visent à leur accorder une place de choix, car elles consistent à les juger, les sanctionner et les encourager également.



Le président de la Commission nationale d'enseignement supérieur privé (CNESP), Dr Dionkon Maoundoé, a quant à lui reconnu que cette cérémonie marque le début d'un travail collectif entrepris par un comité d'organisation composé des responsables de la Direction générale de l'enseignement supérieur, ainsi que du personnel technique de l'Université Hec-Tchad, et permettra à chacun de se déployer sur le terrain afin d'évaluer les institutions privées d'enseignement supérieur.



En lançant officiellement cette activité, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Tom Erdimi, a souligné que les établissements privés d'enseignement supérieur sont également soumis au contrôle de l'État et à un régime d'inspection et d'évaluation. Dans le souci de travailler sans relâche en faveur de l'amélioration de la qualité de la formation, aussi bien dans le secteur public que privé, le ministère de l'Enseignement Supérieur a jugé nécessaire d'organiser cette édition afin de contrôler le respect des conditions légales d'exercice des établissements privés d'enseignement supérieur, d'évaluer la qualité des formations dispensées, d'identifier les bonnes pratiques et les axes d'amélioration, puis de formuler des recommandations pour renforcer la qualité et l'efficacité des établissements privés d'enseignement supérieur, a-t-il précisé.