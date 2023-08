Tchad : lancement de l’opération de démoustication à N’Djamena

Dans un communiqué officiel, le maire de la commune de la ville de N’Djamena, Mme Bartchiret Fatimé Zara, annonce qu'il sera procédé ce jeudi 24 août 2023, au lancement d'une opération de démoustication.



Cette opération a pour principal objectif de limiter la prolifération des moustiques dans la ville de N’Djamena.



En effet, elle consiste à éliminer, par fumigation, les moustiques et insectes volants, de 18 h 00 à 22 h 00.



A cet effet, Mme le maire de la ville de N’Djamena invite les détenteurs de gargotes, restaurants, grillades et autres, se trouvant aux abords des rues, de prendre toutes les dispositions nécessaires, pour protéger les nourritures.



Par ailleurs, cela est aussi valable, pour les ménages qui sont invités à couvrir les jarres et aliments.