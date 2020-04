Tchad : lancement de l'opération kits alimentaires pour 10.000 familles

La Fondation Grand Coeur (FGC) a annoncé mardi que son opération de solidarité "kits alimentaires" a déjà commencé. Elle concerne 10,000 ménages vulnérables de la ville N'Djamena.



"Chaque ménage recevra un sac de 25 kg de riz, un sac de 5kg de sucre, 10kg de haricots, 5 litres d'huile, du savon, des masques artisanaux et des frais de transport de ces vivres", indique la FGC.



Ces derniers jours, le groupe ZAMKO et le Bureau du peuple ont remis des vivres alimentaires à la FGC dans le cadre de son opération de distribution en soutien aux personnes vulnérables.



"Partenaire du gouvernement, la FGC a une grande expérience du terrain et pourra aider dans la riposte contre le Covid-19", a affirmé la semaine dernière le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence, Kalzeubé Payimi Deubet.



La FGC a également distribué des dizaines de milliers de masques de protection au ministère de la défense ou encore à quatre orphelinats à N'Djamena.