Tchad : lancement de la 2ème édition de la gastronomie tchadienne

L'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts (ONPTA), à travers le ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, organise du 24 au 25 octobre, à l'espace Talino Manou, la 2ème édition de la journée gastronomique.



L'objectif principal de cette journée est de mettre en lumière la richesse et la diversité de la cuisine tchadienne, en invitant chacun à découvrir et à savourer les spécialités des provinces tchadiennes pendant quatre jours. Ces précisions sont données par Mme Nadifa Narebaye, présidente du comité d'organisation.



Il s’agit de faire de la gastronomie tchadienne un véritable levier de développement touristique, et de faire du Tchad une destination de choix sur la scène internationale, a rappelé le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, lors du lancement officiel de ladite journée.



Le ministre, a souligné que « cette journée gastronomique représente une opportunité de mettre en valeur notre identité culinaire et de promouvoir une alimentation équilibrée et bénéfique pour la santé ».