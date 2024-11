Tchad : lancement de la 3ème édition de la Semaine des jeunes entrepreneurs tchadiens

Le Réseau des jeunes entrepreneurs tchadiens a lancé officiellement les activités de la Semaine des jeunes entrepreneurs tchadiens, ce 13 novembre 2024, à l'espace Talino Manu.



Cette cérémonie a vu la présence de quelques autorités, notamment, le représentant du chef de mission diplomatique des Pays-Bas au Tchad, le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, et la présidente du Réseau des jeunes entrepreneurs du Tchad, Mme Tessembaye Prisca.



Dans son allocution, la présidente Tessembaye Prisca, souligne l'importance de la Semaine des jeunes entrepreneurs tchadiens qui va se dérouler durant trois jours, du 13 novembre au 17 novembre, et qui s'inscrit dans le contexte de créer un esprit d'innovation et d'entrepreneuriat chez les jeunes.



Elle rappelle que l'entrepreneuriat chez les jeunes est un moyen efficace de renforcer l'économie tchadienne. Par ailleurs, elle indique que cette Semaine de l'entrepreneuriat est une occasion pour les jeunes de prendre les rênes et de mettre leur talent à profit.