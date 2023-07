Tchad : lancement de la 5ème édition du concours Gauss Mathématiques

Le 3 juillet 2023, le proviseur du lycée Étoile Polaire, Hiag Gustave, a tenu une conférence de presse, pour annoncer le lancement de la cinquième édition du concours national intitulé Gauss en Mathématiques.



Ce concours s'adresse aux élèves ayant fréquenté régulièrement la classe de 1ère S au cours de l'année scolaire 2022/2023, et âgés de moins de 21 ans.



Afin de participer, quelques documents sont requis, notamment :

Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance ;

Une copie légalisée du bulletin de notes du deuxième ou troisième trimestre de l'année scolaire 2022/2023 ;

Une photo d'identité couleur 4x4.



Il est à noter que les inscriptions se font exclusivement en ligne à l'adresse : http://gauss24.rf.gd, et les pièces justificatives doivent être scannées et rassemblées de manière ordonnée, en un seul fichier PDF de trois pages.



La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 17 juillet 2023, et la composition aura lieu le 24 juillet 2023. Pour obtenir de plus amples informations, les candidats ou les enseignants peuvent contacter le numéro WhatsApp +23560953749, ou envoyer un e-mail à l'adresse frankhiag@gmail.com .