Tchad : lancement de la 7ème édition du novembre numérique

L'Institut Français du Tchad (IFT), en collaboration avec les responsables de Reindos Social et Wenak Labs, ont animé conjointement un point de presse sur le lancement officiel du novembre numérique, célébré sous le thème : « la transition numérique », ce mardi 02 novembre 2021 aux locaux de l'IFT. Promouvoir l'usage numérique et la vulgarisation du digital est l'objectif de cette édition.



Selon les organisateurs, le choix de ce thème n'est pas fortuit, car ils affirment qu’avec l’apparition du Covid-19, c'est le numérique qui les a sortis de l'impasse et leur a permis de pouvoir exercer leurs travaux quotidiens via les TIC. Donc, le numérique a des potentialités et il faut encourager davantage les jeunes à des créativités digitales pour leur épanouissement. Le numérique n'est pas seulement un atout pour les recherches et la communication, mais c'est un moyen d'entreprendre et de monter son propre business, ajoutent-ils.



Il faut donc faire la promotion de cet atout à la jeunesse tchadienne et donner un coup de pouce à la transformation à travers Wenaklabs, Reindos Social et l'IFT. Selon eux, le mois de novembre sera largement consacré à plusieurs activités promotrices et valorisantes de la digitalisation pour les jeunes de N'Djaména et certaines provinces. Amzine Amine Djalal de Wenaklabs Achta Adoum Abdoulaye de Reindos Social, le directeur exécutif Abdessalam Safi de wenaklabs et Corentin, chargé de communication de l’IFT, ont tous annoncé au public que plusieurs activités enrichissantes seront menées durant ce mois, notamment le génie en herbe, la formation sur les activités numériques, etc.



Un tour des formations de jeunes à Massakory est prévu par Wenaklabs, et pour toute information ou participation, il faut consulter la page Facebook de l'institution. Il en est de même pour les formations de l'IFT.