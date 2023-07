Tchad : lancement de la Plateforme 'Nouveau Citoyen' pour une action collective

Des organisations de la société civile ont lancé ce mercredi 12 juillet, au CEFOD, une plateforme pour des actions communes. Les activités de la plateforme "Nouveau Citoyen" ont été officiellement inaugurées, suivies de l'installation de son bureau exécutif. L'objectif de cette initiative est de promouvoir la participation active des citoyens dans la société en encourageant un dialogue ouvert, une prise de conscience des enjeux sociaux et une action collective et positive pour l'avenir du Tchad.



Dans son discours, Dr Adoum Inoua, coordinateur national de la plateforme Nouveau Citoyen, a souligné l'importance de sa création. Cette plateforme est née d'une initiative indépendante de plusieurs associations qui se sont réunies, ont discuté et ont convenu de mettre en place une plateforme citoyenne appelée "Nouveau Citoyen" afin de rassembler les énergies et les actions en vue d'impacter positivement la société.



Selon Dr Adoum Inoua, ce concept de Nouveau Citoyen est apolitique, non confessionnel et à but non lucratif. La création de cette plateforme est un engagement citoyen dédié au bien-être des individus, à la lutte contre l'incivisme, le sous-développement et tous les maux qui affligent la société. Il a précisé que cette plateforme s'engage à protéger l'environnement, les droits des consommateurs, les droits sociaux et sanitaires, ainsi que les droits humains. Elle travaillera également dans le domaine de l'action humanitaire, de la solidarité entre citoyens, de l'observation des élections à venir, de la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que de la sensibilisation et de la formation des citoyens aux actions de développement.



Dr Adoum Inoua a encouragé la jeunesse tchadienne à s'engager dans cette plateforme afin d'impacter positivement la société tchadienne.