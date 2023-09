Tchad : lancement de la campagne contre la rougeole et la fièvre jaune

Le ministère de la Santé publique et de la Prévention, en collaboration ses partenaires techniques et financiers, ont organisé ce matin un atelier préparatif de la campagne contre la rougeole et la fièvre jaune dans un hôtel de la place.



Dans son allocution de circonstance, Dr Mamoudou Thiero, au nom de l'OMS, a rappelé l’importance de cet atelier, tout en invitant les acteurs à une franche concertation pour répondre aux sollicitations des communautés.



Il a réitéré l’engagement de son institution à soutenir les actions du ministère, dans la lutte contre les maladies, les actions multiples réalisées par le ministère de la Santé publique et de la Prévention, avec l'appui de ses partenaires en matière de vaccination.



De son côté, le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dabsou Guidaoussou a rappelé que le Tchad fait partie des pays de l'Afrique où les couvertures vaccinales sont faibles. L'épidémie n'est toujours pas jugulée à l'échelle nationale et on constate des foyers épidémiques dans la plupart de nos districts sanitaires, dus au déficit immunitaire important.



Cette situation reste particulièrement préoccupante pour la province de N'Djamena qui connait des épidémies de rougeole depuis trois ans. Il faut également mentionner le renforcement des ressources humaines, par le recrutement des agents chargés de la vaccination, la formation sur le PEV en pratique et la disponibilité des vaccins et consommables.



Ces couvertures restent de loin inferieures à l'objectif fixé par le pays, qui est celui de vacciner 90% de la population cible. Enfin, il faut souligner que le présent atelier a pour objectif d'identifier les stratégies novatrices pour améliorer la qualité de ladite campagne.