Tchad : lancement de la campagne de riposte contre la poliomyélite à Am-Timan

Le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, représentant le gouverneur, a lancé officiellement ce vendredi 13 novembre, la campagne de riposte contre la poliomyélite dans deux départements de ladite province.



Prévue du 13 au 15 novembre, cette campagne de vaccination contre la poliomyélite, concerne uniquement (et cela depuis quelques années), les enfants âgés de zéro à cinq ans. Deux départements de la province sont seulement touchés, à savoir : le département de Bahr-Azoum et celui d'Haraze-mangueigne.



La vaccination contre la poliomyélite consiste à inoculer deux gouttes de vaccin par voie orale à l'enfant pour le protéger contre cette maladie qui paralyse à vie.



Le centre de santé ''Am-Timan-Nord'', a abrité la cérémonie de lancement officiel qui a eu lieu en présence des autorités civiles, militaires, agents de santé et des équipes de vaccinateurs chargées de faire le porte-à-porte pour la réussite de cet événement.



Le département d'Aboudeïa n'est pas pris en compte dans cette campagne car les enfants dudit département ont été vaccinés lors de la campagne de riposte organisée par le gouvernement en janvier 2020 suite au cas de poliomyélite signalé dans la province du Guéra.



Le délégué sanitaire provincial du Salamat, Dr. El hadj Ahmat Idriss, fait savoir que 112.930 enfants dans les deux départements à raison de : 79.066 au District d'Am-Timan et, 33.864 dans celui d'Haraze, sont concernés par cette campagne.



Dans sa présentation du plan de mise en oeuvre, le Responsable du Centre de Santé ''Am-Timan-Nord'', Mahamat Haroun Daoud, précise que la population cible sous sa responsabilité s'élève à 11.268 enfants à vacciner dans les 16 quartiers et villages de sa zone.



Lors de son allocution de lancement officiel, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara a déclaré que depuis plusieurs années, le Tchad est engagé dans ce combat pour vaincre cette maladie. Malheureusement des cas reviennent et le gouvernement est en train d'organiser des ripostes.



Maab Mara a donné des orientations aux agents vaccinateurs à qui, il exige le respect des mesures car la campagne se déroule dans un contexte particulier où le Tchad fait face au coronavirus.



Pour donner le coup d'envoi de la campagne de riposte, Maab Mara a inoculé deux gouttes de vaccin dans la bouche d'un nourrisson.