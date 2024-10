Tchad : lancement de la campagne de sensibilisation du Projet RENFORT au Salamat

Le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, représentant le gouverneur, a officialisé ce mercredi 9 octobre 2024, l'ouverture de la campagne d'information, de communication et de sensibilisation du Projet RENFORT, dans les zones rurales de la province du Salamat.



Le Projet de Renforcement de l’Innovation dans l’Entrepreneuriat Agro-pastoral des Jeunes et des Femmes du Tchad (RENFORT), est le fruit de la coopération entre la République du Tchad et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA).



D’une durée de mise en œuvre de 6 ans, le projet RENFORT est financé par le gouvernement du Tchad, le FIDA, et le Fonds Vert pour le Climat. Le premier adjoint au maire de la ville d'Am-Timan, Ahmat Abderahim a souhaité la bienvenue aux participants.



Pour sa part, Doubé BARO, chef d'antenne du projet RePER, déclare avoir la pleine conviction que cette campagne de sensibilisation permettra aux participants de mieux comprendre les approches du projet RENFORT, et de contribuer efficacement à sensibiliser les populations de la province du Salamat, à saisir les opportunités qu'offre ce projet.



Lançant la campagne, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, a saisi l'opportunité pour exhorter les participants, en tant que parties prenantes, à s'engager dans l'accompagnement de la mise en œuvre pour faciliter l'atteinte des objectifs du projet RENFORT dans la province du Salamat.



Ce projet privilégie une approche inclusive et innovante, basée sur le développement de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, et axée sur une agriculture intelligente, face au climat, avec un accent particulier sur les technologies de l'information et de la communication.