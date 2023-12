Tchad : lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite à Bébédjia

Le secrétaire général du département de la Nya, Sougui Daoussa Dicko, a présidé le 12 décembre 2023 à Bébédjia, une réunion cruciale sur le round 4 des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Cette campagne est également associée à la supplémentation en vitamine A, et au déparasitage au Mebendazole.



Après les mots de bienvenue du maire adjoint Korgoto Djekila Topodje, Sougui Daoussa Dicko a encouragé les chefs de quartier et de services à participer activement aux discussions pour le bien-être des enfants.



Le chef de zone du district sanitaire de Bébédjia, Nodjiordenate Gotyo, a détaillé le contexte et la justification de la campagne, représentant ainsi le médecin chef de district.



Avec le soutien technique et organisationnel de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), chaque acteur est placé dans sa responsabilité pour assurer le succès de cette initiative. Les questions des participants ont trouvé des réponses satisfaisantes.



La campagne de vaccination, prévue du mercredi 13 au vendredi 15 décembre 2023, cible les enfants de 0 à 59 mois pour la polio, de 6 à 59 mois pour la vitamine A, et de 9 à 59 mois pour le Mebendazole.