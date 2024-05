Tchad : lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite à Isseirom

Le secrétaire général de la province du Lac, Goussou Check Boubou a présidé ce matin à Isseirom, une localité située à 50 km de Bol, le lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, couplée à la supplémentation en vitamine A.



Cette campagne de vaccination contre la poliomyélite qui sera couplée à l'albendazole, et à la supplémentation de la vitamine A, concerne 216 079 enfants de 0 à 59 mois, et de neuf à 59 mois.



L'objectif de cette campagne de vaccination, selon le délégué provincial sanitaire du Lac, Dr Koulmini Sam, est d’assurer une immunité collective chez la population cible de la délégation, à travers les campagnes de vaccination de masses et de routine, afin de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées à la poliomyélite.



Nadège Moundoum de Solina a réitéré l'engagement des partenaires à accompagner le gouvernement dans sa lutte, pour éradiquer la poliomyélite.



Le secrétaire général de la province du Lac, Goussou Check Boubou, a lancé un vibrant appel à toute la population du Lac à faire vacciner leurs progénitures concernées par la vaccination qui demeure le seul moyen pour barrer la route à la propagation de cette maladie invalidante.



Pour lui, la lutte contre l’éradication de la poliomyélite au Tchad est un engagement des plus hautes autorités du pays. Pour donner l'exemple, le secrétaire général de la province du Lac, Goussou Check Boubou et quelques responsables, ont administré quelques doses de vaccin aux enfants.