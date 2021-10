Tchad : lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite à Mao

C'est au premier échelon de l'hôpital de Mao, que la cérémonie de lancement a eu lieu. Elle a connu la présence des autorités administratives civiles, militaires et traditionnelles qui ont à leur tête, le secrétaire général de la province du Kanem Satadjim Succès Noël. Pour le délégué de la Santé publique du Kanem, Djibert Ahmat Haliki, cette campagne concerne les enfants de 0 à 5 ans, et le vaccin utilisé est le bivalent.



Pour rappel, la poliomyélite est une maladie virale, contagieuse invalidante et le plus souvent mortelle. Pour le délégué, la vaccination est le seul moyen efficace pour prévenir cette redoutable maladie, qui à ce jour, n'a pas de traitement curatif. Cette vaccination de masse vient renforcer le système de vaccination de routine qui se fait dans tous les centres de santé. La cible pour la province est de 126 177 enfants. La stratégie adoptée est le porte à porte.



Les vaccinateurs passeront dans tous les ménages et villages. Un accent particulier est mis sur les enfants nomades, les zones plus ou moins éloignées et faiblement couvertes par le système de routine.

Lançant officiellement la campagne, le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, a demandé à la population de faire vacciner leurs enfants. Il remercie en son nom et au nom de plus haute autorité, les partenaires qui ont aidé le ministre de la Santé publique pour la santé des enfants.