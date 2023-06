Tchad : lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la Tandjilé

Le slogan choisi pour cette campagne est "Faisons tous vacciner nos enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite pour les garder en forme et en bonne santé". Les enfants de 0 à 59 mois sont concernés par cette vaccination de trois jours. Dans son discours de bienvenue, Joseph Lague, maire adjoint de la commune de Laï, a abordé la question des chefs de ménage qui refusent de faire vacciner leurs enfants en raison du manque de moustiquaires. Il a ensuite demandé aux relais communautaires de signaler toute résistance afin d'atteindre les objectifs fixés.



Le Dr Adjibera Jean Baptiste, délégué provincial de la santé publique et de la prévention de la Tandjilé, a exprimé sa gratitude envers la population pour le succès de la première phase de cette campagne de vaccination qui s'est déroulée du 26 au 28 mai dernier et a atteint un taux de réussite de 109%.



La gouverneure de la province de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane, a exhorté la population à ne pas relâcher leurs efforts en vaccinant leurs enfants en raison de la dangerosité du virus de la poliomyélite. Elle a souligné que l'éradication de la poliomyélite au Tchad est un engagement des plus hautes autorités du pays, et personne ne doit s'y opposer.



Pour concrétiser ses paroles, la gouverneure a administré quelques gouttes de vaccin oral contre la polio aux enfants présents. Il est à noter que l'objectif de cette campagne est d'atteindre 257 823 enfants, et la stratégie adoptée est celle du porte-à-porte.