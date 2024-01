Tchad : lancement de la campagne de vaccination contre les maladies animales au Ouaddaï

La cérémonie s'est déroulée au marché à bétail en présence du Dr Adoum Mahamat Saleh, Délégué provincial de l'élevage et des productions animales du Ouaddaï, ainsi que des autorités civiles, militaires et traditionnelles, des fédérations d'éleveurs et des commerçants de bétail de la province.



*Dr Adoum Mahamat Saleh a annoncé que, durant la première phase de 45 jours de cette campagne, environ 400 000 petits ruminants et 100 000 bovins seront vaccinés. Il a souligné l'importance de cette initiative, ces deux maladies étant des infections contagieuses à déclaration obligatoire qui causent d'importants problèmes de santé animale et des pertes économiques. Il a exhorté tous les éleveurs du Ouaddaï à amener leurs animaux aux lieux de vaccination désignés.



Abakar Hissein Didigui, lors du lancement de la campagne, a remercié le projet d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS 2-Tchad) pour son financement intégral, le ministère de l'élevage et des productions animales pour sa gestion efficace, et la Banque mondiale pour son soutien à cette initiative. Il a également rappelé l'obligation du marquage des petits ruminants sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans la province du Ouaddaï, précisant que la gratuité de la vaccination est conditionnée par le marquage sur l'oreille droite. La campagne durera 90 jours à compter de la date de lancement.