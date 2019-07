Tchad : lancement de la construction d'un pavillon d'urgence gynéco-pédiatrique

La présidente de la Fondation « Grand Cœur », la Première Dame Hinda Deby Itno a procédé jeudi 11 juillet à la pose de la première pierre de construction d’un pavillon d'urgence gynéco-pédiatrique.



Elle a aussi inauguré l'unité de prise en charge des brûlures d'enfants au sein de l'hôpital de la mère et de l'enfant. Ce projet de construction est une initiative financée par la Banque commerciale du Chari (BCC).



Le pavillon d'urgence gynéco-pédiatrique comptera 95 lits et plusieurs compartiments. Il sera construit au sein de l'hôpital de la mère et de l'enfant.



L'initiative vise à rapprocher les structures sanitaires des populations et à relever les défis sanitaires partout où les besoins seront nécessaires.



Hinda Déby s'engage avec son équipe à restaurer le système de santé du Tchad en créant des structures sanitaires efficaces.