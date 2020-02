Tchad : lancement de la construction du pont Bongor-Yagoua

Le président de la République Idriss Déby et le chef du gouvernement camerounais Joseph Dion Ngute -représentant le président Paul Biya- ont posé jeudi la première pierre de construction du pont sur le fleuve Logone entre Bongo et Yagoua qui reliera le Tchad et le Cameroun.



La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs membres du Gouvernement, du président de l'Assemblée nationale et des officiels tchadiens et camerounais.



Ce projet de développement majeur est financé par la Banque africaine de développement, l'Union européenne et le Cameroun. Il atténuera la souffrance de la population qui traverse actuellement le fleuve à l'aide de pirogues, engendrant parfois des noyades.



Les marchés des travaux visent précisément la construction d'un pont à traversées indépendantes à poutres préfabriquées précontraintes par post-tension d'environ 620 ml sur le fleuve Logone entre Yagoua et Bongor ; la construction du pont sur le Mayo Bonéyé d'une longueur d'environ 19 m ; la construction des voies de raccordement et la mise en oeuvre du programme de gestion environnementale et sociale.



Le projet comprend également un volet des mesures de facilitation du transport et du transit qui concerne l'aménagement et équipement du poste frontalier à Bongor et des bâtiments annexes, ainsi que l'aménagement d'un parking de stationnement des gros porteurs dans la zone du pont côté Tchad.



En plus de ces travaux, le projet prévoit des aménagements socio-économiques dans chaque pays. Au Tchad, il s'agit notamment de l'aménagement de dix points d'eau (forages) dans certaines écoles et certains villages, l'aménagement hydro-agricole, l'élevage de poulets et riziculture de contre saison, la fourniture de matériel agricole et d'équipements de pompage aux groupements d'initiative locale, et la réhabilitation et l'équipement du centre de formation technique et professionnelle de Bongor.



Des études routières seront réalisées pour le renforcement et/ou la réhabilitation de la route Ham-Fianga Pala (149 km) et la bretelle Fianga - Frontière Cameroun (9,2 km). Une étude de planification urbaine de la ville de Bongor est également prévue.



Les travaux sont confiés à Razel Cameroun. La date prévisionnelle de livraison est fixée à janvier 2023.