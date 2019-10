Tchad : lancement de la mise à jour de la cartographie électorale en province

Le gouverneur de la province du Ouaddai Ramadan Erdebou, a lancé ce mercredi 16 octobre 2019 à Abéché les travaux de la mise à jour de la cartographie électorale nationale dans le Ouaddai.



Cette cérémonie a vu la présence des autorités locales, ainsi que des membres des démembrements de la CENI venus des différents départements du Ouaddai, notamment Ouara, Assoungha, Abougoudam et Djourfal-Amar.



Dans son discours circonstanciel, le président de la sous-CENI provinciale du Ouaddaï, Dr. Mahamat Al-Mahadi Ahmat a indiqué que le pays se prépare actuellement à affronter une des plus importantes épreuves qui participe à consolider le processus démocratique.



« Les opérations de la cartographie électorale s'inscrivent dans ce registre », a-t-il lancé.



Le délégué de la CENI du Ouaddai, Goundoul Vikama, a indiqué que l’objectif visé par l’opération consiste en la vérification sur le terrain de la réalité de l’existence de centres de recensement et de lieux de vote qui ont été utilisés dans chaque département et dans chaque commune lors de l'enroulement biométrique de 2015.



L’opération vise également à recueillir des correctifs pour la création de centres de recensement et de lieux de vote.



Le délégué de la CENI du Ouaddai demande l'appui des autorités locales pour la réussite de cette opération de grande envergure.



Lançant officiellement les travaux, le gouverneur de la province du Ouaddai, Ramadan Erdebou, a rappelé que depuis 1990, le pays est entré dans l'ère démocratique avec la création de plusieurs partis politiques et l'organisation des différentes élections.



Pour le gouverneur, l’operation s'inscrit dans le cadre du processus démocratique. Ramadan Erdebou lance un appel aux autorités locales pour prêter main forte aux collecteurs des données qui vont sillonner le terrain durant deux semaines.



Évoquant les mesures prises par les plus hautes autorités du pays d'instaurer l'état d'urgence dans les trois provinces notamment le Ouaddai, le Sila et le Tibesti, le gouverneur a indiqué que cette mesure n'entravera en aucune manière le processus électoral, une mesure qui a amené le calme dans ces provinces.