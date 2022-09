Tchad : lancement de la plateforme "Sabarna Katir" pour lutter contre les maux de la société

La plateforme Sabarna Katir vise à lancer le dialogue contributif de la société civile à travers 15 thèmes qui seront débattus virtuellement sur deux plateaux (N'Djamena et Paris). Ces thèmes seront articulés entre autres autour des problèmes de l’énergie, des conflits éleveurs-agriculteurs, la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics, l’analyse de la flambée des prix des denrées alimentaires, l’insécurité et l’injustice au Tchad.



Les participants se pencheront également sur le népotisme et le favoritisme dans l’administration tchadienne, la santé et l’éducation, la possibilité de l’intégration de la politique de genre et l’intégration du Tchad dans le concert des nations.



Le président de cette plateforme Sabarna Katir, Pr. Ibrahim Moussa, a déclaré que cette structure requiert les avis des uns et des autres afin d’enrichir ces thèmes et contribuer à résoudre les questions sociales qui constituent le socle du développement et de la cohésion sociale au Tchad.



Selon lui, sa plateforme permet de sensibiliser la population dans le cadre du patriotisme, de l’intégrité, de la paix et du développement socio-économique en termes de modèles.