Tchad : lancement de la plateforme e-learning de l'Ena

L'ambassade de France au Tchad a offert gracieusement 132 tablettes, tandis que l'opérateur réseau Tigo Tchad a mis à disposition une connexion Internet gratuite. "C'est dans le malheur que l'on reconnaît les vrais amis", s'est félicité la ministre Mariam Mahamat Nour.

L'École Nationale d'Administration du Tchad (ENA) a lancé officiellement ce jeudi son site web et sa plateforme e-learning. Celle-ci permettra d'assurer la continuité pédagogique face au contexte marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19.



Dans son allocution, le directeur général de l'ENA, Senoussi Hassana Abdoulaye, a déclaré que suite aux mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19, "nous avons été amenés à réfléchir profondément avec la direction de la formation initiale, celle en charge du partenariat et la division informatique, à trouver un moyen d'assurer la continuité des cours. Le développement et la mise en place d'une plateforme de cours en ligne se sont avérés être l'alternative la plus envisageable."



L'ambassade de France au Tchad a pris en charge les frais d'abonnement annuels aux deux grandes plateformes de ressources numériques à savoir : Cairn et Dalloz ; les frais de prestation de la mise en place de la plateforme e-learning, ainsi que les frais liés à l'achat de 132 tablettes destinées aux élèves de l'ENA.

Le réseau Tigo s'est gracieusement engagé à équiper toutes les tablettes offertes d'une carte Sim avec une connexion Internet gratuite, permettant l'accès à distance des élèves aux sites de l'ENA, à la plateforme en ligne et aux ressources numériques Cairn et Dalloz, a annoncé le directeur général de l'ENA.



Senoussi Hassana Abdoulaye a adressé ses remerciements aux deux partenaires, ainsi qu'au vice-président de l'Université virtuelle et son équipe qui ont aidé techniquement à mettre en place la plateforme e-learning. Cet outil numérique permettra "de préserver le parcours de notre formation et de maintenir un lien quotidien avec nos élèves", a relevé Senoussi Hassana Abdoulaye.



Pour la ministre secrétaire général du gouvernement, présidente du conseil d'administration de l'ENA, Mme. Mariam Mahamat Nour, "la fermeture des établissements scolaires fait partie de ces mesures prises par le Gouvernement pour mieux prévenir le Covid-19. Cela rend les conditions d'études particulièrement difficiles". Elle a jugé nécessaire de redoubler de bienveillance et de solidarité.

Réagissant au soutien déterminant de l'opérateur Tigo et de l'ambassade de France, la ministre Mariam Mahamat Nour a déclaré que "c'est dans le malheur que l'on reconnaît les vrais amis."



"Je compte sur l'engagement du directeur de l'ENA pour assurer la protection de notre personnel et celle de la continuité pédagogique que nous essayons de mettre en place, car ce sont les seules garanties d'un retour serein à une situation normale. Sur ce, je lance officiellement le site web et la plateforme e-learning de l'ENA", a dit Mariam Mahamat Nour.



L'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, a réitéré le soutien de la l'ambassade en cette période, à travers une formation de qualité avec zéro contamination entre les élèves, particulièrement ceux de l'ENA. "La France et Tchad sont toujours deux pays amis et frères en termes de coopération politique, économique, sociale et culturelle", a-t-il affirmé.

L'appui de Tigo pour un enseignement de qualité



Le directeur de Service Tigo Tchad, Said Hably a souligné que l'opérateur reste toujours le premier partenaire dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 en milieu scolaire. "Nos actions dans cette lutte contre le Covid-19 en milieu scolaire ne peuvent seulement s'arrêter à l'ENA".



Said Hably a assuré que Tigo soutiendra toujours le Gouvernement tchadien à travers d'autres moyens plus efficaces pour éradiquer définitivement le Covid-19 et protéger le milieu scolaire.



Said Hably a précisé que "ces dons permettront non seulement à l'ENA de prévenir le Covid-19 en milieu scolaire, mais aussi de renforcer la capacité technique en informatique des élèves pour un enseignement de qualité."





