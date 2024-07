Tchad : lancement de la première édition du symposium des Alumni

Dans son mot d'ouverture, le président du comité d'organisation, Hal Souaka Ambera, a souligné que ce symposium est une occasion idéale pour tous les alumni de se retrouver entre eux et aussi une chance pour tous ceux qui souhaitent se renseigner sur les différents programmes. Quant au président national de YALI Tchad, M. Djimbaye Djékila Anour, il a souligné que les programmes d'échanges sont conçus de manière à ce que les boursiers bénéficient des meilleurs apprentissages.



Le symposium a également vu la présence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad, Alexander Laskaris, qui a félicité les organisateurs pour cette première édition.



Il est à noter que ce symposium, qui a des avantages multiples et significatifs pour le renforcement des capacités des participants, a rassemblé des étudiants, des élèves et des alumni.