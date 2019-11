Tchad : lancement de la vaccination du cheptel à l'Est.

Le gouverneur de la province du Ouaddai a lancé mercredi matin à Takhacha, localité située à 20 km au sud d'Abéché, la campagne de vaccination de bétail contre la péripneumonie bovine et la peste des petits ruminants.



La campagne durera 41 jours. Elle est organisée par le ministère de l'Elevage et des Productions animales, et est financée par le PRAPS.



Le gouverneur a indiqué que "cette maladie constitue un frein au développement du cheptel".