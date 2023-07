Tchad : lancement des activités de vulgarisation des résolutions et recommandations du DNIS

Le Premier ministre, chef du gouvernement d'Union Nationale, Saleh Kebzabo, par ailleurs président du Haut Comité de Pilotage (HCP), chargé du suivi de la mise en œuvre des résolutions issues du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS), a présidé la cérémonie de lancement du sous-comité ad-hoc du Comité Techniqued’Appui (CTA) au Haut Conseil de Pilotage (HCP), chargé de la vulgarisation des résolutions et recommandations du DNIS.



La cérémonie a eu lieu ce matin du jeudi 20 juillet 2023, dans la salle rouge de l'Office National des Médias Audiovisuels (ONAMA).



Ce sous-comité relevant du CTA au HCP, aura pour principale mission de vulgariser les 15 résolutions et 245 recommandations issues du DNIS, auprès de toutes les couches pour une meilleure appropriation de ses différents points.



Pour madame Hynda Ahmet Chérif, présidente du sous-comité ad-hoc, dit que la mission qui leur est assignée est de faire en sorte que les résolutions et recommandations du DNI soient comprises par toutes les différentes couches de la population tchadienne.