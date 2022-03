TCHAD Tchad : lancement des activités sur la paix et la cohésion sociale à Abéché

Par Hambali Nassour Ourada - 16 Mars 2022



Depuis 2016, la province a connu plusieurs conflits intercommunautaires entre les agriculteurs et éleveurs qui se disputent souvent les espaces cultivables, les couloirs de transhumance et les aires de stationnement.

Le porte-parole de la Plate-forme des organisations de la société civile de la province du Ouaddaï (POSOC/PO), Aboulkhassim Mahamat Hassan, a tenu ce mardi 15 mars, un point de presse dans les locaux de l´Ecole normale d´instituteurs bilingues d´Abéché.

La rencontre était relative au lancement officiel d´activités marquant la grande mobilisation sociale sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans la province du Ouaddaï.



A l´entame de sa déclaration, le porte-parole a indiqué que la province du Ouaddaï est l’une des plus grandes provinces du Tchad. Elle est cosmopolite, hospitalière, et représente toutes les ethnies du Tchad. Les principales activités de sa population sont le commerce, l´agriculture et l´élevage. Autrefois, la population du Ouaddaï vivait en parfaite harmonie et s'acceptait, les uns et les autres, en dépit des différences ethniques, raciales, religieuses et traditionnelles.



Mais malheureusement, depuis 2016, la province a connu plusieurs conflits intercommunautaires entre les agriculteurs et éleveurs qui se disputent souvent les espaces cultivables, les couloirs de transhumance et les aires de stationnement. Ces conflits qui ne cessent de se répéter chaque année, ont occasionnés des pertes en vies humaines et en matériels.



« Nous avons constaté que depuis le déclenchement de ces conflits, la haine s'est installée. Le manque de confiance et de dialogue entre les communautés en conflit, découle de l´insuffisance ou des faibles campagnes de sensibilisation sur l'importance du vivre ensemble surtout en milieu rural », déclare le porte-parole de la POSOC. Aboulkhassim Mahamat Hassan a relevé que son organisation est préoccupée par ce fléau qui détruit la vie des citoyens. Il a monté ce projet de la grande mobilisation sociale sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans la province, pour préserver les acquis. Et aussi, pour appuyer la politique du gouvernement de transition qui cherche à instaurer la paix sur toute l´étendue du pays.



C'est dans ce cadre que la POSOC prévoit plusieurs activités pour passer les messages de paix et du vivre ensemble. Ils sont, entre autres, les émissions radiophoniques, les sketches, les conférences-débats, la lecture du Saint Coran, les formations des leaders religieux et traditionnels et une grande mobilisation sociale sur la consolidation de la paix, dans la ville d ´Abéché.



Il a enfin précisé que l´objectif de cette mobilisation est de promouvoir un environnement favorable au vivre ensemble, afin de booster le développement local et faciliter la cohabitation pacifique entre les différentes communautés, en mettant fin aux conflits agriculteurs éleveurs et autres, dans la province du Ouaddaï. Il faut noter que cette grande mobilisation va toucher également le monde rural, notamment les villages, les féeriques, les marchés hebdomadaires, les couloirs des transhumances et les aires des stationnements.





