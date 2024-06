Tchad : lancement des épreuves de fin de formation technique et professionnelle à Laï

Le Centre de formation technique et professionnel le progrès de Laï, organise depuis ce 12 juin 2024, à Laï, l’examen de sortie du Diplôme de fin de formation technique et professionnelle (DFFTP).



C’est le secrétaire général de la province de la Tandjilé, Alhadji Abdoulaye Boulama, qui a lancé les épreuves. Le Centre de formation technique et professionnel le progrès de Laï présente pour cette première promotion 2024, 18 candidats, en conduite et maintenance automobile, après deux ans de formation.



Dans son allocution de circonstance, le chef de mission Mbaiyana Laokoura, par ailleurs chef de service des examens et concours professionnel du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, a demandé aux apprenants d’éviter la tricherie et de composer en toute honnêteté, car ces examens de sortie viennent mettre un terme à la série des examens du diplôme.



Ouvrant l’enveloppe contenant les épreuves, le secrétaire général de la province de la Tandjilé a remercié la chaîne d’enseignement pour leur esprit d’abnégation et de détermination dont il ne cesse de faire preuve.



Il a par ailleurs salué avec joie les apprenants et les a félicités pour avoir surmonté les difficultés et d’être assidus au travail. Il encouragé le directeur du Centre de continuer à former les futurs cadres, afin de réduire le taux de chômage.



Par la même occasion, il a déploré l’absence des filles et demande aux parents à envoyer les filles aussi dans les centres de formation technique et professionnelle, car la formation professionnelle est la clé du développement d’un pays. Il faut noter que ce Centre est doté de matériels de formation pour les phases pratiques.