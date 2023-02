Tchad : lancement des inscriptions au Baccalauréat 2023 à N'Djamena

Les candidats admis à passer le baccalauréat sont les élèves de terminale présentés par les lycées, dont l'âge ne doit pas dépasser 24 ans. Pour les candidats libres, ils doivent avoir au moins 25 ans et avoir déjà passé le baccalauréat avec une moyenne supérieure ou égale à 05/20.



Afin de prévenir les fraudes, les candidats libres nationaux doivent présenter leur carte d'identité nationale ou NNI et se faire enregistrer au siège de l'ONCES, situé dans le 7ème arrondissement de la capitale, si leur inscription se fait hors de N'Djaména. Les candidats libres non enseignants doivent verser 15 000 Francs CFA et les candidats enseignants 10 000 Francs CFA à l'ONECS.



Il convient de souligner que les élèves de seconde et première ne sont pas autorisés à passer l'examen du baccalauréat.