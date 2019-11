Tchad : lancement des travaux de réhabilitation de la pelouse du stade d'Abéché

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou a présidé mercredi au stade municipal d'Abéché, la cérémonie de lancement de la réhabilitation de la pelouse de football en gazon synthétique.



L'évènement a eu lieu en présence d'une délégation du ministère de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi et de la Fédération tchadienne de football association (FTFA).



Les travaux d'une durée de six mois seront réalisés par l'entreprise hollandaise Greenfields.