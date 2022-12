Tchad : lancement du 2ème tour de la vaccination contre le Covid-19 dans le Salamat

Le deuxième tour de la campagne de vaccination contre le Covid-19, est officiellement lancé ce mardi 13 décembre 2022, par le gouverneur du Salamat Abdoulaye Ibrahim Siam. La cérémonie de lancement est organisée dans l'enceinte de l'hôpital provincial d'Am-Timan.



Organisée par le ministère de la Santé publique et de la Prévention, cette campagne est prévue dans 10 provinces du Tchad. Après le premier tour organisé du 24 mars au 2 avril 2022, celui-ci est prévu du 13 au 22 décembre.



Les personnes âgées de 18 ans et plus seront concernées par la vaccination efficace et gratuite destinée à protéger toute la population. Il faut rappeler que depuis le 19 mars 2020, le Tchad continue d'enregistrer des cas positifs de coronavirus, malgré les mesures de prévention prises par le gouvernement, notamment, le port des masques, le lavage des mains, la distanciation sociale et la vaccination.



Le Covid-19 demeure une maladie dangereuse et mortelle. Le virus est nuisible à cause de sa mutation en plusieurs formes et continue de circuler dans le pays. Le délégué sanitaire du Salamat, Adoum Mahamat Tidjani, a précisé qu'au cours de la campagne précédente, 77 035 personnes âgés de 18 ans et plus, sont vaccinées sur une population cible de 154 438, soit un taux de couverture de 50%.



Pour le gouverneur du Salamat Abdoulaye Ibrahim Siam, une personne vaccinée se protège, protège son entourage et évite également de faire la forme grave de la maladie. Il poursuit que la vaccination d'au moins 50% des personnes âgées de 18 ans, est nécessaire afin d'avoir un impact sur la morbidité et la mortalité liées au Covid-19.



A l'occasion du coup d'envoi, il a pris officiellement la première dose du 2ème tour de vaccination, suivi par plusieurs personnalités des services socio-professionnels.