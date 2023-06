Tchad : lancement du Baccalauréat 2023 avec plus de 93 000 candidats

Ce lundi 19 juin 2023, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Tom Erdimi et le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Moussa Kadam, ont officiellement lancé les épreuves du baccalauréat. Plus de 93 000 candidats, toutes séries confondues, ont commencé à passer leurs examens lors de cette session de juin.



Le lancement a eu lieu au Lycée Félix Eboué, suivi des visites au Lycée Technique Commercial et au Lycée Sacré-Cœur, où les ministres ont pu constater le début des épreuves et prodiguer quelques conseils aux candidats et candidates.



Le ministre Tom Erdimi a souligné le manque considérable de candidates féminines dans les séries scientifiques et a lancé un appel aux jeunes filles pour qu'elles envisagent une carrière scientifique.



Quant au ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Moussa Kadam, il a rassuré les candidats en déclarant que les sujets sont simples et leur a conseillé de rester calmes et posés.