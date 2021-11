Tchad : lancement du Complexe universitaire des Écoles supérieures

Dingambaye Abel et Mamadjibeye Nako, respectivement directeur général et directrice des études, de la scolarité et des affaires académiques, annoncent également des portes ouvertes dans les locaux du centre situé au quartier Gassi, sur la route de l’ONECS, à l’immeuble Gramp-Tc.



Reconnu par le ministère de l’Enseignement supérieur, le CUES regorge en son sein cinq grandes Écoles, à savoir : l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), l’École des métiers de droit, de carrières Judiciaires et d’ingénierie fiscale (EMDCJIF), l’École de management, d’administration publique et des affaires (EMAPA), l’École de haute étude en sciences sociale (EHESS) et l’École des métiers des industries extractives (EMIE).



Le CERGIED à travers le CUES propose des formations dans le format LMD dont les programmes sont en conformités avec les exigences du CAMES. À travers la recherche scientifique fondamentale et appliquée, le directeur général du complexe, Dingambaye Abel, explique que leur première mission est de « contribuer au développement socio-économique et surtout le développement des capacités de compétences nationale et internationale ».



Le CUES se fixe des stratégies notamment l’innovation, les conventions de partenariats avec des institutions et la recherche des débouchées de filières de chaque école pour garantir l’efficacité des diplômes et veiller à l'insertion institutionnelle. Il mise sur un recrutement de 100 étudiants par École pour faciliter l'intégration rapide sur le marché de l'emploi.



Le recrutement se fait en deux étapes : la présélection sur dossier et la sélection après le test. Pour la rentrée académique 2021-2022, les dossiers sont reçus jusqu’au 30 Novembre 2021. La rentrée académique est fixée au 2 décembre 2021.