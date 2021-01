Tchad : lancement du concours d'entrée à l'École de gendarmerie

Le concours d'entrée à l'école de gendarmerie a été lancé dimanche matin au Lycée de Mongo. Les élèves retenus intègreront la 32ème promotion des élèves gendarmes.



Sur 370 candidats inscrits, 347 sont présents dont sept filles. Les candidats ont été répartis en six salles.



Avant d'ouvrir l'enveloppe contenant les sujets, le commandant de la Légion de gendarmerie nationale de Mongo, colonel Issa Kore, a exhorté les candidats à travailler dans le calme, en évitant la tricherie et le désordre.



Trois matières figurent au programme de composition : la dictée, la rédaction et les connaissances usuelles.