Tchad : lancement du concours d'entrée à l'Institut national de la jeunesse

Les épreuves du concours d'entrée à l'Institut national de la jeunesse (INJS) ont été lancées vendredi au Tchad. A Pala, dans le Mayo Kebbi Ouest, 45 candidats composent depuis ce vendredi 10 janvier 2020, le concours d'entrée à l'INJS session de 2020.



Le secrétaire général de la province du Mayo Kebbi Ouest, Yacoub Barka, a donné le coup d'envoi de la composition des épreuves écrites à l'école du Centre de Pala.



Selon le superviseur du concours d'entrée en première année de l'INJS au Mayo Kebbi Ouest, Nguemtar Ouala Zakaria, pour cette année, ils sont 26 candidats à concourir pour la filière de conseiller de jeunesse et d'animations (CJA) et 19 à passer le concours pour la filière professeur adjoint d'éducation physique et sportive (PAEPS).



Trois matières sont programmées, notamment le français, les connaissances générales et la biologie.



Les épreuves physiques et sportives se dérouleront ce samedi 11 janvier 2020, informe le coordinateur.



Les candidats qui seront admis vont suivre une formation de trois ans à l'INJS.