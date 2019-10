Tchad : lancement du concours d'entrée en 1ère année de l'INSTA

L'Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) a informé mercredi qu'il est ouvert un concours d'entrée en 1ère année à l'Institut national supérieur des sciences et techniques d'Abéché au titre de l'année académique 2019-2020.



Ce concours est ouvert aux candidats des deux sexes, titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré, série C, D et E ou d'un diplôme équivalent, et âgés de 24 ans ou plus à la date du concours.



Les filières sont : génie mécanique ; génie électrique ; génie informatique ; génie énergétique, sciences biomédicale et pharmacie (français et arabe) ; sciences et techniques de l'élevage (français).



Le dossier de candidature comprend :

- une demande manuscrite adressée à M. le directeur général de l'ONECS ;

- une copie authentifiée du baccalauréat ;

- une copie d'acte de naissance (légalisée) ;

- deux photos d'identité.



Un reçu de 5000 F non remboursable payable à l'Agence comptable de l'ONECS.



Les dossiers sont déposés dans les centres suivants :

Centre de N'Djamena : à l'ONECS sis à Gassi ;

Centre d'Abéché : à l'Université Adam Barka ;

Centre de Moundou : au Rectorat de l'Université de Moundou.



Le communiqué est signé du directeur général, Professeur Bakari Abbo.



La date de clôture de dépôt des dossiers est fixée au 15 novembre 2019 et le concours aura lieu le 17 novembre 2019.



Les dossiers doivent être déposés dans les centres de compositions. Aucun transfert n'est possible.