Tchad : lancement du laboratoire d’accélération de l’innovation pour le développement

Le PNUD a lancé officiellement ce mercredi le laboratoire d’accélération de l’innovation pour le développement. La cérémonie a eu lieu au Palais du 15 janvier à N'Djamena.



L’objectif du laboratoire et d'identifier et de tester des nouvelles solutions et façons de travail pour appuyer le développement du Tchad. Cette initiative vise à ouvrir une voie vers la réalisation de l’agenda du 2030. Elle s'inscrit également en faveur du développement durable.



La représentante du PNUD au Tchad, Carole Flore-Smerecnziak, a indiqué que l'organisation s'inscrit de plus en plus pour la culture et le développement au Tchad. Elle a notamment rappelé les défis du changement climatique, de la migration et du terrorisme, justifiant la mise en place d'un laboratoire pour le développement.



Le représentant du ministre de l’Economie et de la Planification du développement, Moussa Adji Maye, a remercié le PNUD pour son travail au Tchad. Il a expliqué que ces dernières années, le pays a multiplié la création d'établissements universitaires. "En 2015, le pays comptait dix universités, six instituts nationaux et quatre écoles normales supérieures", a-t-il relevé.



Au-delà de ces politiques et mesures, le gouvernement tchadien a élaboré la vision 2030 Le Tchad que nous voulons. L'objectif principal est de jeter les bases d’un Tchad émergent dans un climat de paix et de stabilité.