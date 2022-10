Tchad : lancement du mouvement citoyen « Top 20 octobre »

Le mouvement citoyen « Top 20 octobre » a officialisé ce 18 octobre son lancement officiel à la radio Oxygène. « Stop à la dynastie au Tchad » est le slogan de ce mouvement.



Autour de 20 leaders des partis politiques, des associations de la société civile, des associations des jeunes, des pasteurs, ainsi que des personnes ressources, ce mouvement dit « non à la prolongation de la transition des tueries, des détournements, du népotisme, de la médiocrité, de la misère et de l'injustice ».



Pour le porte-parole du mouvement, Natoï-Allah Ringar, aucune minute ne sera accordée au président de la transition actuelle, le 20 octobre 2022. Le mouvement appelle tous les fils et filles du Tchad, issus de toutes les confessions religieuses, épris de paix et de justice, à sortir massivement 20 octobre, afin d'exiger le départ du général Mahamat Idriss Déby Itno du pouvoir.



Selon le mouvement, le Tchad a « besoin d'une nouvelle ère de bonne gouvernance, celle-ci sera possible avec la mise à terme du règne du président de la transition, le 20 octobre 2022 ». C'est ainsi que certains partis politiques, organisations de la société civile, associations des droits de l'Homme et leaders religieux, ont mis sur pied un mouvement citoyen dénommé.



Le mouvement affirme son engagement à pouvoir stopper le pouvoir militaire, pour que le vivre-ensemble, le respect des diversités ethniques et religieuses puisse être le quotidien des Tchadiens.