Tchad : lancement du nouveau Code de la route

La ministre des Transports et de la Sécurité routière Fatimé Goukouni Weddeye a lance ce 29 septembre 2023 à Ndjamena, le nouveau code de la route qui prend en compte la réalité d’aujourd’hui, dont le problème d’accident de circulation.



Le nouveau code de la route lancé ce 29 septembre, entre dans le besoin d'être en harmonie avec le plan mondial de la décennie d'action sur la sécurité routière 2011-2020 et en conformité aux textes communautaires de la CEMAC, ce projet de loi réactualise le code de la route tchadien qui date de 1971.



Parmi les quelques innovations et correctifs qui intègrent le nouveau code de la route : les conditions d'obtention du permis de conduire, les sanctions relatives à l'utilisation du téléphone au volant, le port du casque de sécurité, le sens giratoire au niveau des ronds points, la protection du patrimoine routier, et le montant des amendes.