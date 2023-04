Tchad : lancement du numéro vert 1373 pour lutter contre l'insécurité routière

Pour permettre à la population de signaler tout abus dans le domaine des transports routiers, le gouvernement tchadien a lancé un nouveau numéro vert, le 1373.



La ministre des Transports et de la Sécurité routière, Fatimé Goukouni Weddey, a présidé la cérémonie de lancement officiel du call center situé dans le quartier Amriguebé, dans le 5ème arrondissement de la capitale, le 6 avril 2023.



A cette occasion, elle était accompagnée de ses collaborateurs. Le numéro vert est disponible 24 heures sur 24, et une équipe dédiée est chargée de traiter les appels des usagers qui souhaitent signaler des problèmes, ou faire des suggestions en matière de sécurité routière.



Ce service est gratuit pour tous les utilisateurs. Selon la ministre, ce numéro est un outil essentiel pour lutter contre l'insécurité routière et répond aux attentes de la population. Elle a souligné que cette initiative est une invitation adressée à la population, à participer à l'amélioration de la sécurité routière et que cela requiert la responsabilité de tous les Tchadiens.



La ministre a appelé à la collaboration de tous les citoyens, pour développer le secteur des transports du pays. Ce nouveau numéro vert est un outil important pour renforcer la sécurité routière au Tchad, et il est essentiel que la population l'utilise pour signaler tout abus et contribuer à la sécurité des usagers de la route.