Tchad : lancement du portail e-Notaire pour moderniser les services notariaux

Cet événement, qui s'est déroulé dans un hôtel de la capitale, marque une étape importante dans la digitalisation des services notariaux au Tchad, offrant ainsi davantage de transparence, de rapidité et de simplicité aux usagers.



Un outil pour sécuriser les droits de propriété



Bernard Lixon, directeur général de Liber Technologies, a précisé que ce projet ambitieux vise à garantir les droits de propriété et à recenser les parcelles de manière sécurisée. « Ce portail représente une avancée significative pour protéger les intérêts des citoyens et promouvoir la transparence dans le secteur foncier », a-t-il souligné.



Conformité et professionnalisation des notaires



Me Djomia Germain, président de la Chambre nationale des notaires du Tchad (CNNT), a salué l’initiative, déclarant que « cet outil permettra désormais aux notaires tchadiens de se conformer aux normes professionnelles universelles. » Il a également insisté sur l'importance d'innover dans un monde en constante évolution, où la technologie transforme les pratiques et les interactions.



Sécurité renforcée pour les documents et transactions



Djiddi Hissein, directeur général des domaines, a assuré que la plateforme e-Notaire garantira un haut niveau de sécurité. « Désormais, qu’il s’agisse d’un document, d’une transaction ou d’une information, tout sera protégé par des standards de sécurité publics de premier ordre », a-t-il affirmé.



Vers une confiance renforcée et un développement accéléré



Le ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, Tahir Hamid Nguilin, a également insisté sur l'impact transformateur de cette initiative. « L’histoire récente nous a trop souvent rappelé les défis liés aux documents falsifiés, aux transactions douteuses et aux actes notariés contestés. Ces pratiques, qui fragilisent la confiance des citoyens et freinent le développement, appartiennent désormais au passé. Grâce à e-Notaire, chaque transaction sera tracée, chaque document authentifié et chaque étape certifiée via une base de données nationale sécurisée », a-t-il déclaré.



Une plateforme pour une administration digitalisée d’ici 2030



À terme, e-Notaire servira de plateforme centrale connectant les banques, les institutions administratives et les services publics. Cette innovation jette les bases d'une administration entièrement digitalisée au Tchad d'ici 2030, répondant ainsi aux attentes des citoyens et des entreprises pour des services plus efficaces et fiables.