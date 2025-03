Tchad : lancement officiel du concert de N2A Teguil sous le thème « les mélodies qui soignent »

Dans le cadre de la préparation de son anniversaire, l'artiste N2A Teguil a annoncé officiellement, lors d'un point de presse tenu ce 12 mars 2025, son concert placé sous le thème « les mélodies qui soignent », à SOS villages d'enfants.



Dans son discours, l'artiste N2A Teguil a relevé que, « aujourd'hui est un jour spécial pour moi, car c'est le jour de mon anniversaire ». Il rend grâce à Dieu pour le souffle de vie, et qui demeure son berger, « celui envers qui je ne manque de rien ». N2A a affirmé qu'il est reconnaissant envers ceux ou celles sont et ont toujours été à ses côtés, car une carrière musicale ne se construit pas seul.



Pour lui, « sans vous, je ne suis rien ». C’est pour cette raison que pour cette année, il souhaite partager ce moment avec tous et en particulier, les enfants de l'orphelinat, car il affirme « qu'il aime les enfants ».



Selon lui, aujourd’hui dépend cette cause, car lui et son équipe ont des grands projets dans les jours à venir. Le « concert caritatif » du 5 avril, avec plusieurs artistes au sein de SOS villages d'enfants, sera une occasion pour organiser une table d'écoute, avec en exclusivité, la vidéo de la chanson « djaga djaga ».



L'artiste N2A Teguil profite à cette occasion, de féliciter le travail que SOS villages a fait en faveur de ces enfants qui demandent à vivre, être en bonne santé, aller à l'école et à grandir dans des bonnes conditions. Il invite tout le monde à emprunter le cas de SOS pour soutenir la cause de ces enfants, car ils sont l'avenir du Tchad.