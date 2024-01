TCHAD Tchad : lancement officiel du plan stratégique de l'OIM 2024-2028

Alwihda Info | Par Tchonchimbo Ouapi Raphaël - 11 Janvier 2024



Conforme au mandat de l'OIM, ce plan stratégique consiste à faciliter la gestion ordonnée et respectueuse de la dignité humaine des migrations internationales.

La cérémonie de lancement officiel du plan stratégique de l'Organisation Internationale de Migration (OIM) a eu lieu cet après-midi du 10 janvier 2024.



Ont pris part à cette cérémonie, la directrice générale, Mme Amy E. Pope de l'OIM, les chefs d'agence du système des Nations Unies, les directeurs des ONG, les représentants des administrations publiques et le ministre des Affaires étrangères, Mahamat SALEH Annadif.



En effet, la grande salle du ministère des Affaires étrangères a accueilli des participants de différentes couleurs de peau, venus de différents horizons, pour ce lancement. A cette occasion, plusieurs discours ont été prononcés.

Dans le document mis à la disposition des médias, dénommé : « Plan stratégique de l'OIM 2024-2028 », la directrice générale de l'OIM, Mme Amy E. Pope explique : « Ce plan stratégique est conforme au mandat de l'OIM, qui est de faciliter la gestion ordonnée et respectueuse de la dignité humaine des migrations internationales. Il retranscrit tout à la fois, la sagesse et l'expérience acquises par l'organisation au cours des 70 dernières années, et la volonté de celle-ci de suivre une approche novatrice, au bénéfice des migrants, de leur famille, de leur communauté et de la société ».



L'objectif premier est de sauver des vies et de protéger les migrants : la sécurité, la dignité et la protection des personnes sont la première préoccupation de l'OIM, dans les contextes de crise les plus difficiles.



Alors que les déplacements atteignent des niveaux sans précédent, l'OIM renforcera ses capacités et celles d'autres acteurs humains, afin d'assurer et de maintenir l'accès aux communautés ayant besoin d'une aide humanitaire, et d'une protection vitale. L'objectif secondaire est de trouver des solutions aux déplacements.



L’OIM réduit les risques et les effets du changement climatique, de la dégradation de l'environnement, des conflits de l'instabilité auxquels sont exposées les communautés touchées par des déplacements, ou qui risquent de l'être.



Dans un contexte marqué par des déplacements sans précédent, à l'échelle mondiale, l'OIM ne se contentera pas de répondre aux crises liées aux déplacements, mais anticipera et atténuera les risques, et renforcera la préparation.



Et l'objectif troisième enfin, est de faciliter des voies de migration régulière : l'OIM accorde la priorité aux approches associant l'ensemble des pouvoirs publics et de la société, pour mettre en relation les personnes, les biens, les services, les connaissances et l'innovation en toute sécurité.



Dans un contexte où la promesse de ne laisser personne de côté, et de réalisation des objectifs de développement durable en péril, l'OIM s'emploie à libérer le potentiel qu'offre la migration, en aidant les États à créer, à développer et à renforcer les voies de migration régulière, tout en réduisant la migration irrégulière.



Pour le ministre des Affaires étrangères, Mahamat Saleh Annadif : « il va sans dire que le mouvement migratoire de nos jours est tout d'abord un phénomène mondial qui n'épargne aucun pays. Ce mouvement migratoire se présente sous différents aspects, notamment : le regroupement familial, parfois pour des raisons sécuritaires, et le changement climatique. Les facteurs économiques tels que la pauvreté, les manques d'opportunités d'insertion, sont les causes principales des migrations », souligne Mahamat Saleh Annadif.



Il ajoute que la dynamique migratoire est également influencée par les tendances régionales, y compris les mouvements continus des réfugiés et des personnes déplacées, en raison des conflits armés et des crises politiques qui sont légion dans la sous-région.



Enfin, le ministre des Affaires étrangères rassure que le Tchad dispose d’un instrument juridique de taille pour la protection et la sécurité des réfugiés et migrants. En effet, le Tchad s'est doté sur le plan national, international, et régional d’une importante législation permettant d'encadrer juridiquement ces déplacements, notamment la ratification de la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants, et les membres de leur famille ceci en 2022.



Sur le plan national, le président de Transition, Mahamat Idriss Deby a promulgué la loi numéro 004 du 15 mars 2022, portant ratification du protocole sur le trafic illicite par terre, air, et mer, additionnelle à la convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée.



Cette loi vient renforcer l'ordonnance numéro 006 du 30 mars 2018, portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad, ratifiée par la loi numéro 12 du 20 juin 2010. Ce lancement a pris fin par un échange d’articles d'arts entre la directrice générale, Mme Amy E. Pope et le ministre des Affaires étrangères Mahamat Saleh Annadif.





