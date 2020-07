Tchad : lancement provincial du Plan national d’adaptation aux changements climatiques à Mongo

L'objectif du projet ''Plan National d'Adaptation aux changements climatiques'' est centré sur l'amélioration et la compréhension des processus de planification et de budgétisation résilients au climat au niveau national, sectoriel et régional. Il s’agit aussi de faire connaître au public l'existence de ce projet qui doit contribuer à l'adaptation des populations aux changements climatiques, appuyer les secteurs sensibles au climat à la planification et la budgétisation à moyen et à long terme.



Ouvrant la séance, le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo, représentant le gouverneur de la province du Guéra, a lancé officiellement le projet en présence des autorités administratives civiles et militaires de la place, ainsi que d'autres invités.