Tchad : le 11 août célébré en grande pompe à Pala

La commémoration du 61ème anniversaire de l’accession du Tchad à l'indépendance s'est déroulée d'une manière particulière à Pala, chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Ouest. Plusieurs centaines de citoyens sont sortis massivement pour galvaniser les forces de défenses et de sécurité lors du défilé à la place de l'indépendance de Pala, ce mercredi 11 août.



De la Gendarmerie Nationale à la police municipale en passant par le l'Armée Nationale Tchadienne (ANT), la Garde Nationale et Nomade du Tchad (GNNT) et la Police Nationale, le défilé militaire est ovationné par le public. La balai militaire a mis la joie dans le cœur des citoyens sortis pour la fête de l'indépendance du Tchad à Pala.



La population a apprécié la célébration du 61ème anniversaire de l'indépendance de cette année à Pala suite à la forte mobilisation des militaires de la zone de défense et de sécurité N°12 au Mayo Kebbi Ouest. Toute la cérémonie s'est déroulée en présence des responsables de la province et des autorités administratives, militaires, civiles et traditionnelles.